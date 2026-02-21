Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо рассыпчатого печенья пеку бисквитное: немного сметаны в тесто — и выпечка воздушная

Фото: D-NEWS.ru
Вместо рассыпчатого печенья пеку бисквитное. Секрет мягкости прост: немного сметаны в тесто — и выпечка сразу воздушная, а еще долго не черствеет.

Вкус этого печенья удивительно домашний: легкая ванильная сладость, сливочные нотки сметаны и нежная, чуть влажная текстура, которая буквально растворяется на языке.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (15–20%), 100 г сливочного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 350–400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: в миске взбейте размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, каждый раз тщательно взбивая. Влейте сметану и перемешайте. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль. Постепенно всыпьте мучную смесь в жидкую основу и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Застелите противень пергаментом. Отщипывайте небольшие кусочки теста, скатывайте в шарики и выкладывайте на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка. Важно не передержать: печенье должно остаться светлым и мягким. Готовое печенье обильно посыпьте сахарной пудрой.

