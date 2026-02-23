Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 03:48

Идеальный десерт для особого случая — готовим бостонский пирог. Воздушные коржи, бархатный крем, глянцевая глазурь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бостонский кремовый пирог — это не просто торт, а икона американской кухни, изобретенная в легендарном отеле Parker House. Его элегантная простота и безупречный вкус сделали его эталоном десерта, который впечатляет без лишней вычурности.

Для бисквита 3 яйца взбиваю со 100 граммами сахара и щепоткой ванилина миксером до пышной светлой массы, увеличившейся в объеме в 2-3 раза. Просеиваю в яичную смесь 100 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх. Затем вливаю 50 мл молока и 50 мл растительного масла без запаха, снова аккуратно перемешиваю до однородности. Тесто переливаю в форму диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовому коржу даю полностью остыть в форме, затем разрезаю его вдоль на два пласта. Для крема три яичных желтка смешиваю с 50 граммами сахара, 20 граммами кукурузного крахмала и щепоткой ванилина до однородности. В кастрюльке довожу до кипения 350 мл молока. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю горячее молоко в желтковую смесь. Затем возвращаю всю массу обратно в кастрюлю и, непрерывно помешивая венчиком, варю на среднем огне до загустения. Снимаю с огня, добавляю 30 граммов холодного сливочного масла, перемешиваю до его растворения. Накрываю крем пленкой «в контакт» и полностью остужаю.

Собираю пирог: нижний корж смазываю всем заварным кремом, накрываю верхним коржом, слегка придавливаю. Для глазури 100 граммов темного шоколада ломаю в миску, добавляю 70 мл горячих сливок, жду минуту, затем размешиваю до гладкости. Остужаю глазурь 5–7 минут до загустения, затем выливаю на центр пирога и разравниваю по краям. Убираю пирог в холодильник минимум на 2-3 часа для стабилизации.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Общество
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Самая быстрая выпечка. Ванильное печенье «Пальчики». Рецепт из трех ингредиентов, улетают мгновенно
Общество
Самая быстрая выпечка. Ванильное печенье «Пальчики». Рецепт из трех ингредиентов, улетают мгновенно
Шарлотка — прошлый век. Готовлю сочные яблочные конвертики. Слоеное тесто, корица, миндаль — пальчики оближешь!
Общество
Шарлотка — прошлый век. Готовлю сочные яблочные конвертики. Слоеное тесто, корица, миндаль — пальчики оближешь!
еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин
Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России
Лыжник Коростелев расстрогал весь мир на закрытии Олимпиады
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе
Родителям дошкольников в РФ подготовят официальные советы по воспитанию
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Захарова перечислили самые опасные для россиян страны
«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца
В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.