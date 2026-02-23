Идеальный десерт для особого случая — готовим бостонский пирог. Воздушные коржи, бархатный крем, глянцевая глазурь

Бостонский кремовый пирог — это не просто торт, а икона американской кухни, изобретенная в легендарном отеле Parker House. Его элегантная простота и безупречный вкус сделали его эталоном десерта, который впечатляет без лишней вычурности.

Для бисквита 3 яйца взбиваю со 100 граммами сахара и щепоткой ванилина миксером до пышной светлой массы, увеличившейся в объеме в 2-3 раза. Просеиваю в яичную смесь 100 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх. Затем вливаю 50 мл молока и 50 мл растительного масла без запаха, снова аккуратно перемешиваю до однородности. Тесто переливаю в форму диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовому коржу даю полностью остыть в форме, затем разрезаю его вдоль на два пласта. Для крема три яичных желтка смешиваю с 50 граммами сахара, 20 граммами кукурузного крахмала и щепоткой ванилина до однородности. В кастрюльке довожу до кипения 350 мл молока. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю горячее молоко в желтковую смесь. Затем возвращаю всю массу обратно в кастрюлю и, непрерывно помешивая венчиком, варю на среднем огне до загустения. Снимаю с огня, добавляю 30 граммов холодного сливочного масла, перемешиваю до его растворения. Накрываю крем пленкой «в контакт» и полностью остужаю.

Собираю пирог: нижний корж смазываю всем заварным кремом, накрываю верхним коржом, слегка придавливаю. Для глазури 100 граммов темного шоколада ломаю в миску, добавляю 70 мл горячих сливок, жду минуту, затем размешиваю до гладкости. Остужаю глазурь 5–7 минут до загустения, затем выливаю на центр пирога и разравниваю по краям. Убираю пирог в холодильник минимум на 2-3 часа для стабилизации.

