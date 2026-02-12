Пирог с ванильным кремом внутри — заменит торты и пирожные: рецепт без сложных техник

Пирог с ванильным кремом внутри — заменит торты и пирожные: рецепт без сложных техник

Этот шоколадный пирог с ванильным кремом внутри заменит торты и пирожные! Смело готовьте для праздника или семейного чаепития. Рецепт без сложных техник.

Вкус — это идеальный контраст: глубокая, интенсивная шоколадная сладость и легкая сливочно-ванильная прохлада крема, которые создают незабываемый дуэт.

Для крема понадобится: 250 мл молока, 1 яйцо, 50 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта. Для шоколадного теста: 150 г муки, 150 г сахара, 50 г какао-порошка, 150 мл молока, 80 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: сначала приготовьте крем — в сотейнике смешайте сахар, крахмал и яйцо, постепенно влейте молоко, размешайте. На среднем огне, постоянно помешивая, доведите до густоты, снимите с огня, добавьте ваниль, накройте плотно пленкой и полностью остудите. Разогрейте духовку до 180 °C. Для теста в миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко, масло и яйцо, взбейте венчиком до гладкой массы. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, сверху выложите остывший крем. Аккуратно залейте второй половиной теста. Выпекайте 35–45 минут до сухой зубочистки, проверяя в шоколадной части. Дайте пирогу полностью остыть в форме — крем загустеет.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку «Облачко»: после выпекания остается нежной.