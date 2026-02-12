Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 21:31

Пирог с ванильным кремом внутри — заменит торты и пирожные: рецепт без сложных техник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот шоколадный пирог с ванильным кремом внутри заменит торты и пирожные! Смело готовьте для праздника или семейного чаепития. Рецепт без сложных техник.

Вкус — это идеальный контраст: глубокая, интенсивная шоколадная сладость и легкая сливочно-ванильная прохлада крема, которые создают незабываемый дуэт.

Для крема понадобится: 250 мл молока, 1 яйцо, 50 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта. Для шоколадного теста: 150 г муки, 150 г сахара, 50 г какао-порошка, 150 мл молока, 80 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: сначала приготовьте крем — в сотейнике смешайте сахар, крахмал и яйцо, постепенно влейте молоко, размешайте. На среднем огне, постоянно помешивая, доведите до густоты, снимите с огня, добавьте ваниль, накройте плотно пленкой и полностью остудите. Разогрейте духовку до 180 °C. Для теста в миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко, масло и яйцо, взбейте венчиком до гладкой массы. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, сверху выложите остывший крем. Аккуратно залейте второй половиной теста. Выпекайте 35–45 минут до сухой зубочистки, проверяя в шоколадной части. Дайте пирогу полностью остыть в форме — крем загустеет.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку «Облачко»: после выпекания остается нежной.

Проверено редакцией
пироги
рецепты
выпечка
чаепития
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Лыжная прогулка по Ладожскому озеру закончилась трагедией
Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн
Слухи о раке, смерть мужа, отсутствие ролей: как живет Анна Фроловцева
Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки
Онищенко предложил убрать одно слово из среднего образования
Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ
«Слишком много муры»: Радзюкевич назвал основной признак хорошего кино
В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки
Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему
Слуцкий предостерег Рютте от угроз в адрес России
«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин оценил ущерб инфраструктуре Белгорода
В США свернут массовую операцию против нелегалов
В Кремле оценили перелом в отношении актеров к съемкам в фильмах об СВО
Плющенко назвал дочь Тутберидзе элитой танцевальных пар
Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.