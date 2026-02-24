Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:03

Идеальный ужин от духовки: гратен из картошки. Ломтики, залитые сливками с мускатом, под золотистым сыром. Шедевр без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Гратен — идеальное блюдо для приема. Его можно приготовить заранее, а перед приходом гостей лишь допечь с сыром. Оно невероятно эффектно выглядит, сытно и нравится абсолютно всем, оставаясь при этом очень домашним.

Для гратена беру 1 кг картофеля (лучше сортов с желтой мякотью), очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно использовать мандолину или очень острый нож). Духовку разогреваю до 180°C. Форму для запекания (желательно керамическую или стеклянную) обильно смазываю мягким сливочным маслом. Разрезаю пополам 2 зубчика чеснока и натираю ими дно и стенки формы для аромата. Выкладываю ломтики картофеля в форму вертикально, «стоя» (как дрова в поленнице) или аккуратными перекрывающимися рядами, слегка под углом. В отдельной емкости смешиваю 500 мл жирных сливок (от 20%), щепотку молотого мускатного ореха, соль и белый перец по вкусу. Аккуратно заливаю картофель сливочной смесью — она должна почти доходить до верха ломтиков, но не полностью покрывать их. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу, посыпаю гратен сверху 150 граммами тертого сыра грюйер или эмменталь и возвращаю в духовку еще на 20–25 минут без крышки, пока сыр не расплавится и не превратится в пузырящуюся золотисто-коричневую корочку, а сливки не загустеют. Достаю из духовки и даю гратену отдохнуть и немного остыть (15-20 минут) — так он лучше держит форму при нарезке. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
