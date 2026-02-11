Зимняя Олимпиада — 2026
Киберэксперт раскрыл неочевидную угрозу, исходящую от умных кормушек

Эксперт Дащенко: хакеры могут взламывать умные кормушки для питомцев ради слежки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хакеры могут взламывать умные кормушки для питомцев ради слежки за россиянами, заявил эксперт в сфере кибербезопасности Владимир Дащенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, умные устройства также используются в качестве точки входа во внутреннюю сеть для кибератак на другие устройства, в том числе компьютеры.

Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер, — рассказал Дащенко.

Эксперт обратил внимание, что после взлома одного устройства, они могут атаковать и другие, чтобы создать ботнет — сеть захваченных гаджетов, которые будут использоваться для DDOS-атак или майнинга криптовалют. Он подчеркнул, что такая угроза уже не давно не является гипотетической, так как известно множество случаев взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов.

Заподозрить взлом, по его словам, можно по необычному поведению устройства. Оно может самопроизвольно включаться, перезагружаться, могут возникать несанкционированные уведомления и ошибки, нестабильное соединение с сетью. Эксперт рекомендует пользователям внимательно следить за такими признаками.

Россия
эксперты
кибербезопасность
советы
взломы
хакеры
устройства
