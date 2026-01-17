Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 14:41

Жертв может быть больше: что известно о жутком маньяке из России на Гоа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянин, подозреваемый в убийстве девушки на Гоа, мог совершить еще несколько аналогичных преступлений, пишут СМИ и Telegram-каналы. Сколько может быть жертв, что известно о жутком маньяке в шубе и леопардовых лосинах?

Хронология убийств, сколько всего жертв

Ночью 16 января Алексей Л. напал на 37-летнюю Елену К. в ее съемной квартире в городе Арамболь на Гоа: мужчина несколько раз ударил жертву ножом, связал и перерезал горло, говорится в публикациях. Предположительно, причиной могла стала ревность и наркотическое опьянение нападавшего.

В соседней комнате проживала подруга убитой. Увидев последствия расправы, она убежала и сообщила в полицию. Алексея задержали лежащим рядом с жертвой.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина мог совершить еще одно убийство по такой же схеме в среду, 14 января. Предположительно, Алексей ворвался на съемную квартиру в Морджиме, избил, нанес множество ножевых ранений и перерезал горло россиянке Елене В. Дочь жертвы не могла связаться с матерью и попросила знакомого проверить жилье — именно он обнаружил погибшую лежащей около двери в ванную.

Преступления были похожи, на допросе Алексей сознался во втором убийстве, пишут Telegram-каналы. Елена В. приехала на Гоа 10 декабря, Елена К. — 24 декабря, обе были близко знакомы с убийцей.

Местные СМИ пишут, что на допросе в полиции подозреваемый признался, что всего убил пять девушек. По словам россиян, проживающих на Гоа, одной из жертв могла быть местная жительница по имени Мридула, якобы Алексей убил ее в собственном доме, но официальных подтверждений этому пока нет. Сейчас правоохранители выясняют, где могут быть тела остальных жертв и правда ли это.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В день одного из убийств Алексей привлек внимание общественности на Гоа: в Сети появился ряд видео, на которых мужчина в шубе и леопардовых лосинах долго смотрит в одну точку сидя и стоя, не реагирует на окружающих.

«Жуткий маньяк в лосинах и шубе», — комментируют кадры пользователи Сети.

Что говорят официальные источники

Генконсул России в Мумбаи Иван Фетисов заявил, что гражданин РФ, который нанес смертельные ранения россиянке на Гоа, задержан и будет помещен в тюрьму.

«По оперативной информации, произошло тяжкое преступление. <...> Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция», — уточнил Фетисов.

По словам консула, до вынесения судебного приговора мужчина, вероятно, будет находится в Центральной тюрьме Гоа.

«В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — сказал Фетисов.

Что еще известно о жутком маньяке из России на Гоа

Издание Prudent Media Goa утверждает, что нападавшим является 37-летний Алексей Леонов. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и насильственном лишении свободы. В перспективе россиянину грозит долгое заключение в индийской тюрьме.

В соцсетях Леонов публикует 3D-модели славянских воинов с коловратами и христианскими символами, а также бюст актера Киану Ривза. В аккаунте мужчины во «ВКонтакте» указано, что он окончил Владимирский государственный университет в 2020 году, после чего переехал в Реутов. Как он оказался на Гоа, неизвестно. На странице есть, предположительно, свадебное фото, где Алексей обнимает девушку в белом платье.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы

Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?

Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки

убийцы
маньяки
жертвы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.