Жертв может быть больше: что известно о жутком маньяке из России на Гоа

Россиянин, подозреваемый в убийстве девушки на Гоа, мог совершить еще несколько аналогичных преступлений, пишут СМИ и Telegram-каналы. Сколько может быть жертв, что известно о жутком маньяке в шубе и леопардовых лосинах?

Хронология убийств, сколько всего жертв

Ночью 16 января Алексей Л. напал на 37-летнюю Елену К. в ее съемной квартире в городе Арамболь на Гоа: мужчина несколько раз ударил жертву ножом, связал и перерезал горло, говорится в публикациях. Предположительно, причиной могла стала ревность и наркотическое опьянение нападавшего.

В соседней комнате проживала подруга убитой. Увидев последствия расправы, она убежала и сообщила в полицию. Алексея задержали лежащим рядом с жертвой.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина мог совершить еще одно убийство по такой же схеме в среду, 14 января. Предположительно, Алексей ворвался на съемную квартиру в Морджиме, избил, нанес множество ножевых ранений и перерезал горло россиянке Елене В. Дочь жертвы не могла связаться с матерью и попросила знакомого проверить жилье — именно он обнаружил погибшую лежащей около двери в ванную.

Преступления были похожи, на допросе Алексей сознался во втором убийстве, пишут Telegram-каналы. Елена В. приехала на Гоа 10 декабря, Елена К. — 24 декабря, обе были близко знакомы с убийцей.

Местные СМИ пишут, что на допросе в полиции подозреваемый признался, что всего убил пять девушек. По словам россиян, проживающих на Гоа, одной из жертв могла быть местная жительница по имени Мридула, якобы Алексей убил ее в собственном доме, но официальных подтверждений этому пока нет. Сейчас правоохранители выясняют, где могут быть тела остальных жертв и правда ли это.

В день одного из убийств Алексей привлек внимание общественности на Гоа: в Сети появился ряд видео, на которых мужчина в шубе и леопардовых лосинах долго смотрит в одну точку сидя и стоя, не реагирует на окружающих.

«Жуткий маньяк в лосинах и шубе», — комментируют кадры пользователи Сети.

Что говорят официальные источники

Генконсул России в Мумбаи Иван Фетисов заявил, что гражданин РФ, который нанес смертельные ранения россиянке на Гоа, задержан и будет помещен в тюрьму.

«По оперативной информации, произошло тяжкое преступление. <...> Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция», — уточнил Фетисов.

По словам консула, до вынесения судебного приговора мужчина, вероятно, будет находится в Центральной тюрьме Гоа.

«В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — сказал Фетисов.

Что еще известно о жутком маньяке из России на Гоа

Издание Prudent Media Goa утверждает, что нападавшим является 37-летний Алексей Леонов. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и насильственном лишении свободы. В перспективе россиянину грозит долгое заключение в индийской тюрьме.

В соцсетях Леонов публикует 3D-модели славянских воинов с коловратами и христианскими символами, а также бюст актера Киану Ривза. В аккаунте мужчины во «ВКонтакте» указано, что он окончил Владимирский государственный университет в 2020 году, после чего переехал в Реутов. Как он оказался на Гоа, неизвестно. На странице есть, предположительно, свадебное фото, где Алексей обнимает девушку в белом платье.

