Трамп заявил об общем желании Путина и Зеленского Трамп: Путин и Зеленский хотят подписать мирное соглашение по Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский заинтересованы в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он добавил, что позднее, в среду, 21 января, проведет встречу с киевским лидером. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Я взаимодействую с президентом Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку. <...> [Зеленский тоже] хочет заключить соглашение. Я встречусь с ним сегодня, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая в том числе Китай. По его словам, Соединенные Штаты наращивают энергетические мощности быстрее, чем любое другое государство.

До этого Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.