Трамп заявил о лидерстве США в одной отрасли и обратился к Си Цзиньпину Трамп: США опережают Китай в развитии технологий искусственного интеллекта

США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая в том числе Китай, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. По его словам, Соединенные Штаты наращивают энергетические мощности быстрее, чем любое другое государство. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Мы значительно опережаем весь мир в области искусственного интеллекта. Мы значительно опережаем Китай. Думаю, председатель [КНР] Си [Цзиньпин] уважает то, чего мы достигли, отчасти потому, что я позволил этим крупным компаниям, строящим эти огромные здания, создавать собственные электростанции. Они строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире, — сказал он.

Ранее Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.