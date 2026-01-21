Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:15

Трамп заявил о лидерстве США в одной отрасли и обратился к Си Цзиньпину

Трамп: США опережают Китай в развитии технологий искусственного интеллекта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AGlobal Look Pressndrew Harrer/Consolidated News Photos/
США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая в том числе Китай, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. По его словам, Соединенные Штаты наращивают энергетические мощности быстрее, чем любое другое государство. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Мы значительно опережаем весь мир в области искусственного интеллекта. Мы значительно опережаем Китай. Думаю, председатель [КНР] Си [Цзиньпин] уважает то, чего мы достигли, отчасти потому, что я позволил этим крупным компаниям, строящим эти огромные здания, создавать собственные электростанции. Они строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире, — сказал он.

Ранее Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.

США
Дональд Трамп
Китай
искусственный интеллект
Давос
форумы
