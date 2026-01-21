Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:20

Трамп сделал неожиданное заявление о притязаниях США на Гренландию

Трамп заявил, что притязания США на Гренландию не угрожают НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Притязания Соединенных Штатов на Гренландию не представляют угрозы для Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, Соединенные Штаты сталкиваются с несправедливым отношением в НАТО.

Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего Альянса, — сказал Трамп.

По его словам, приобретение Гренландии будет логичным шагом, который принесет пользу США и укрепит позиции НАТО в стратегически важном регионе.

Ранее Трамп заявил, что защитить Гренландию смогут только США. Он добавил, что с уважением относится к народам Гренландии и Дании, и напомнил, что США создали базы на острове и воевали за Данию во Второй мировой войне.

До этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон пока не планирует военные действия в отношении Гренландии. По информации издания, военное ведомство не получало от Белого дома директив на разработку сценариев захвата территории или управления ею.

Гренландия
США
НАТО
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» вошел в топ-5 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
«Зонтик исчез»: в Италии признали разворот Европы в сторону России
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
«Как теперь смотреть сериал?»: в TikTok звезду «Сплетницы» превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.