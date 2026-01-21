Трамп сделал неожиданное заявление о притязаниях США на Гренландию Трамп заявил, что притязания США на Гренландию не угрожают НАТО

Притязания Соединенных Штатов на Гренландию не представляют угрозы для Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, Соединенные Штаты сталкиваются с несправедливым отношением в НАТО.

Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего Альянса, — сказал Трамп.

По его словам, приобретение Гренландии будет логичным шагом, который принесет пользу США и укрепит позиции НАТО в стратегически важном регионе.

Ранее Трамп заявил, что защитить Гренландию смогут только США. Он добавил, что с уважением относится к народам Гренландии и Дании, и напомнил, что США создали базы на острове и воевали за Данию во Второй мировой войне.

До этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон пока не планирует военные действия в отношении Гренландии. По информации издания, военное ведомство не получало от Белого дома директив на разработку сценариев захвата территории или управления ею.