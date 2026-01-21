Трамп сделал неожиданное заявление о притязаниях США на Гренландию

Притязания Соединенных Штатов на Гренландию не представляют угрозы для Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, Соединенные Штаты сталкиваются с несправедливым отношением в НАТО.
Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего Альянса, — сказал Трамп.
По его словам, приобретение Гренландии будет логичным шагом, который принесет пользу США и укрепит позиции НАТО в стратегически важном регионе.
Ранее Трамп заявил, что защитить Гренландию смогут только США. Он добавил, что с уважением относится к народам Гренландии и Дании, и напомнил, что США создали базы на острове и воевали за Данию во Второй мировой войне.
До этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон пока не планирует военные действия в отношении Гренландии. По информации издания, военное ведомство не получало от Белого дома директив на разработку сценариев захвата территории или управления ею.