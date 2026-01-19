«Интернасьонал» и ЦСКА провернули громкую сделку

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» объявил о достижении договоренности с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Родриго Вильягры. Пресс-служба бразильского клуба в соцсети X отметила, что сторонам удалось достичь договоренности по условиям личного контракта.

В «Интернасьонале» сообщили, что 24-летний аргентинский футболист в ближайшие дни прибудет в Порту-Алегри. Там он пройдет все необходимые юридические и медицинские процедуры. После этого он присоединится к команде под руководством главного тренера Пауло Пеццолано для подготовки к сезону 2026 года.

Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА в марте 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за армейский клуб 11 матчей, не отличившись ни забитыми голами, ни голевыми передачами.

Ранее московский ЦСКА объявил, что Алексей Березуцкий покидает тренерский штаб команды. По информации клуба, это решение связано с семейными обстоятельствами. Одновременно армейцы представили двух новых специалистов. Ими стали итальянские эксперты Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они присоединятся к команде уже на ближайшем тренировочном сборе в Абу-Даби. Фаваретто будет отвечать за стандартные положения, а Багаттини займет пост тренера по физической подготовке.