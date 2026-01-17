Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:00

Ужин как на костре: картошка с курицей гриль и чесночным соусом. Готовим дома вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт для тех, кто скучает по аромату костра и теплому вечеру на природе, но не имеет возможности устроить пикник. Запеченные в духовке картофель и курица с дымчатыми нотами паприки и ароматом чеснока создают удивительную иллюзию приготовления на открытом огне. А свежий, яркий чесночный соус добавляет сочности и завершает картину. Это простой, но очень эффектный ужин, который наполнит дом потрясающими запахами и подарит ощущение легкой, непринужденной трапезы.

Для блюда возьмите 4 картофелины, 4 куриных бедра, 2 ст. л. оливкового масла, по 1 ч. л. паприки и сушеного чеснока, соль и перец. Для соуса смешайте 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и мелко рубленную зелень укропа. Картофель нарежьте крупными дольками, курицу промойте и обсушите. В миске смешайте масло, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Обмажьте этой смесью картофель и куриные бедра. Выложите все на противень, застеленный бумагой, кожей курицы вверх. Запекайте 40–45 минут при 200 °C до румяной корочки и мягкости картофеля. Подавайте горячими, полив чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
Общество
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
Замучила бессонница? Подавайте этот напиток, и заснуть будет куда легче
Семья и жизнь
Замучила бессонница? Подавайте этот напиток, и заснуть будет куда легче
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Семья и жизнь
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Семья и жизнь
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
После тазов с оливье хочется чего-то простого. Салат «Генеральский» с языком и маринованными опятами. Нарезал, смешал — и сытный ужин готов
Общество
После тазов с оливье хочется чего-то простого. Салат «Генеральский» с языком и маринованными опятами. Нарезал, смешал — и сытный ужин готов
рецепты
кулинария
ужины
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.