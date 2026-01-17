Ужин как на костре: картошка с курицей гриль и чесночным соусом. Готовим дома вкусно и просто

Ужин как на костре: картошка с курицей гриль и чесночным соусом. Готовим дома вкусно и просто

Этот рецепт для тех, кто скучает по аромату костра и теплому вечеру на природе, но не имеет возможности устроить пикник. Запеченные в духовке картофель и курица с дымчатыми нотами паприки и ароматом чеснока создают удивительную иллюзию приготовления на открытом огне. А свежий, яркий чесночный соус добавляет сочности и завершает картину. Это простой, но очень эффектный ужин, который наполнит дом потрясающими запахами и подарит ощущение легкой, непринужденной трапезы.

Для блюда возьмите 4 картофелины, 4 куриных бедра, 2 ст. л. оливкового масла, по 1 ч. л. паприки и сушеного чеснока, соль и перец. Для соуса смешайте 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и мелко рубленную зелень укропа. Картофель нарежьте крупными дольками, курицу промойте и обсушите. В миске смешайте масло, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Обмажьте этой смесью картофель и куриные бедра. Выложите все на противень, застеленный бумагой, кожей курицы вверх. Запекайте 40–45 минут при 200 °C до румяной корочки и мягкости картофеля. Подавайте горячими, полив чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.