18 января 2026 в 11:10

Пригородный поезд сошел с рельсов в Сибири

Вагон пригородного поезда сошел с рельсов на вокзале Новосибирска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, все произошло ранним утром 18 января во время маневровых работ.

По предварительным данным, сегодня около четырех часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с пути вагона пригородного поезда, — говорится в сообщении.

В надзорном органе подчеркнули, что задержек в движении по станции не последовало. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются профильные службы. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших не было.

До этого пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщила, что в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Там уточнили, что поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.

Россия
Новосибирск
поезда
рельсы
вагоны
