24 января 2026 в 11:51

Пентагон соберет военных союзников в Вашингтоне

Bloomberg: Пентагон пригласил военных представителей 34 стран в Вашингтон

Пентагон пригласил военных представителей 34 стран на встречу в Вашингтон 11 февраля для обсуждения совместной борьбы с наркокартелями и преступными группировками, сообщает Bloomberg. Инициатором совещания выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

Начальники штабов и высокопоставленные военные представители 34 стран встретятся, чтобы сформировать единые представления об общих приоритетах безопасности и чтобы укрепить региональную безопасность, — цитирует агентство сообщение Минобороны страны.

Встреча, как отметило издание, указывает на повышенное внимание администрации американского президента Дональда Трампа к Латинской Америке. Она пройдет на фоне продолжающихся ударов США по судам контрабандистов и спустя чуть более месяца после операции по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Ожидается, что участники обсудят совместные усилия по противодействию преступным и террористическим организациям, угрожающим региональной стабильности.

Ранее в новой оборонной стратегии Пентагона обозначили, что конфликт на Украине показал военное превосходство России. В ведомстве обратили внимание, что страна сохраняет промышленную мощь.

