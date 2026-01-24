Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 08:02

В Пентагоне рассказали, какой Россию увидел мир в конфликте на Украине

Пентагон: конфликт на Украине показал военное превосходство России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Конфликт на Украине показал военное превосходство России, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. В ведомстве обратили внимание, что страна сохраняет промышленную мощь.

Продолжающийся конфликт на Украине показывает, что РФ по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи, — сказано в документе.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

Тем временем оказалось, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает подписание договора о ненападении между РФ и Украиной. Документ предусматривает разработку механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга и формирование системы раннего оповещения о возможных нарушениях достигнутых договоренностей.

