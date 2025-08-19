Юрист ответил, что грозит владельцам игровой комнаты со щенками мальтипу

Владельцам детской комнаты со щенками мальтипу может грозить до трех лет лишения свободы, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя сообщение о размещении собак в качестве игрушек в пространстве для развлечений одного из московских торговых центров. По его словам, эти действия можно квалифицировать как жестокое обращение с животными. Также юрист подчеркнул, что использование домашних питомцев в предпринимательской деятельности находится под запретом.

Использование домашних животных в предпринимательской деятельности прямо запрещено статьей 13 закона, за исключением строго оговоренных случаев ― разведения, культурно-зрелищные мероприятий с соблюдением правил, реабилитационных услуг. Игровая комната в торговом центре даже при бесплатном доступе является элементом коммерческой инфраструктуры и служит для привлечения посетителей. Это однозначно подпадает под запрет. Нахождение щенков мелких пород в контакте с детьми создает риски причинения им травм, что может квалифицироваться как жестокое обращение по статье 245 УК РФ, за что грозит до трех лет лишения свободы, или как административное правонарушение по статье 8.52 КоАП РФ со штрафом до 30 тысяч рублей для граждан. Плохие условия содержания также подпадают под эти нормы, ― объяснил Хаминский.

Юрист отметил, что содержание щенков в игровой комнате не соответствует базовым требованиям федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Чтобы привлечь владельцев пространства для развлечений к ответственности, нужно зафиксировать нарушения с помощью фотографий и видео, обратиться в Россельхознадзор, местные органы контроля за содержанием животных, прокуратуру или полицию, посоветовал Хаминский.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» четко относит собак к домашним животным. Их содержание должно соответствовать ветеринарным нормам и обеспечивать благополучие. Постоянное нахождение в торговом центре, особенно в неадаптированных помещениях, нарушает базовые требования закона. Для привлечения к ответственности необходимо зафиксировать нарушения, сделав фото и видео, обратиться в Россельхознадзор, местные органы по контролю за содержанием животных, прокуратуру или полицию, а также привлечь свидетелей. Органы проведут проверку и при подтверждении фактов инициируют административное или уголовное дело. Но главное в подобных ситуациях помнить, что животные — не развлечение, а наша ответственность, ― резюмировал Хаминский.

Разведение собак или иных зверей является жестоким бизнесом, который не стоит поддерживать, заявила совладелец реабилитационного центра для животных Виктория. По ее словам, нередки случаи, когда такие «предприниматели» содержат питомцев в неподобающих условиях.