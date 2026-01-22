Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Куры несутся даже в мороз: секреты зимней продуктивности без лишних трат

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зима — непростое время для домашних несушек: холод, короткий световой день и стресс могут свести яйценоскость к нулю. Но опытные птицеводы знают: при правильном уходе куры будут радовать яйцами почти так же активно, как летом. Никаких дорогих добавок — только проверенные приёмы, которые легко воплотить в любом хозяйстве.

Начните с освещения: курам нужно не меньше 16 часов света в сутки. Зимой без ламп не обойтись — включите их утром и вечером, чтобы «продлить» день. Следующее важное условие — тепло: температура в курятнике не должна опускаться ниже 15 °C. Если холодно, утеплите стены и пол, чтобы птица не тратила энергию на обогрев.

Следите за рационом: добавляйте в корм свекольную ботву, измельчённые овощи и белковые компоненты — кукурузу, семена подсолнечника. Это особенно важно во время линьки, когда яйцекладка приостанавливается. И не забывайте о пространстве: на одном квадратном метре должно быть не больше пяти кур. Теснота вызывает стресс, а он плохо влияет на продуктивность. Защитите курятник от хищников сеткой и обеспечьте хорошую вентиляцию — и ваши несушки будут нестись всю зиму.

Хотите, чтобы куры неслись всю зиму, а курятник оставался чистым и сухим? Попробуйте необычную подстилку из кукурузных стержней — она превзойдет ваши ожидания. Этот натуральный материал не только отлично справляется с влагой и запахами, но и развлекает птицу, обогащая ее рацион.

