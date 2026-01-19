Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 08:05

Кукурузные стержни — зимняя сказка для кур: как сделать птичник теплым и уютным без обогревателя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы куры неслись всю зиму, а курятник оставался чистым и сухим? Попробуйте необычную подстилку из кукурузных стержней — она превзойдет ваши ожидания. Этот натуральный материал не только отлично справляется с влагой и запахами, но и развлекает птицу, обогащая ее рацион.

Кукурузные стержни обладают выдающимися абсорбирующими свойствами: они эффективно впитывают влагу и нейтрализуют запахи, что особенно ценно в закрытом помещении зимой. Благодаря особой структуре материала создается воздушная прослойка, удерживающая тепло даже в сильные морозы — куры чувствуют себя комфортно без дополнительного обогрева. К тому же птицы с удовольствием клюют остатки зерен на початках, что предотвращает скуку и положительно влияет на их продуктивность.

Однако стоит учитывать и минусы: кукурузные стержни дороже соломы или опилок, а подстилку нужно регулярно обновлять, чтобы избежать накопления бактерий и паразитов. Для поддержания чистоты рекомендуется частично заменять загрязненные участки и полностью обновлять материал по мере необходимости. Такой уход поможет сохранить здоровье птицы и чистоту в курятнике на всю зиму.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

Проверено редакцией
курятники
советы
лайфхаки
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступание на купюры в одной туристической стране грозит тюрьмой
«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков
Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе
В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов
В домах жителей одного города России погас свет
Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область
Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму
Постный грибной суп: идеально на Крещение
В России забили тревогу из-за графиков детских садов
Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами
Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
ДТП в Москве привело к гигантской пробке
В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона
Поликлиники России ждет «революция», которая в разы сократит очередь
Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
В России начнут летать законсервированные самолеты
«Мертвые души» в ВСУ и парализованный Киев: новости СВО к утру 19 января
Старинная кутья на Крещение: готовим с полбой и вишневым сиропом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.