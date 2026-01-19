Кукурузные стержни — зимняя сказка для кур: как сделать птичник теплым и уютным без обогревателя

Хотите, чтобы куры неслись всю зиму, а курятник оставался чистым и сухим? Попробуйте необычную подстилку из кукурузных стержней — она превзойдет ваши ожидания. Этот натуральный материал не только отлично справляется с влагой и запахами, но и развлекает птицу, обогащая ее рацион.

Кукурузные стержни обладают выдающимися абсорбирующими свойствами: они эффективно впитывают влагу и нейтрализуют запахи, что особенно ценно в закрытом помещении зимой. Благодаря особой структуре материала создается воздушная прослойка, удерживающая тепло даже в сильные морозы — куры чувствуют себя комфортно без дополнительного обогрева. К тому же птицы с удовольствием клюют остатки зерен на початках, что предотвращает скуку и положительно влияет на их продуктивность.

Однако стоит учитывать и минусы: кукурузные стержни дороже соломы или опилок, а подстилку нужно регулярно обновлять, чтобы избежать накопления бактерий и паразитов. Для поддержания чистоты рекомендуется частично заменять загрязненные участки и полностью обновлять материал по мере необходимости. Такой уход поможет сохранить здоровье птицы и чистоту в курятнике на всю зиму.

