Лучший рецепт крем-чиз для торта, представленный на NEWS.ru, основан на точном балансе компонентов и технике. Для получения стабильной массы требуется сыр «Филадельфия» или аналог (500 г), жирные охлажденные сливки не менее 33% (300 мл), сахарная пудра (120-150 г) и ванильный экстракт.

Сыр должен иметь комнатную температуру, его взбивают миксером на средней скорости до гладкости и воздушности. Отдельно, в чистой холодной посуде, взбиваются охлажденные сливки с частью сахарной пудры до устойчивых пиков. К сырной массе аккуратно добавляют ваниль и оставшуюся пудру, после чего вводят взбитые сливки.

Смешивание проводят лопаткой движениями снизу вверх или миксером на минимальной скорости, чтобы крем-чиз сохранил воздушность. Правильно приготовленный крем для торта обладает однородной, шелковистой текстурой, хорошо держит форму и не растекается. Он идеален для прослойки и выравнивания тортов, а также для украшения. Ключевым моментом является использование именно сахарной пудры, которая растворяется без крупинок, и холодных сливок, гарантирующих нужную плотность.

Этот универсальный крем-чиз подходит для большинства бисквитных десертов, придавая им нежный сливочно-сырный вкус без излишней сладости.