Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:45

Крем-чиз, который держит форму: секрет идеальной текстуры для десертов

Готовим лучший крем-чиз для торта — читать на NEWS.ru Готовим лучший крем-чиз для торта — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лучший рецепт крем-чиз для торта, представленный на NEWS.ru, основан на точном балансе компонентов и технике. Для получения стабильной массы требуется сыр «Филадельфия» или аналог (500 г), жирные охлажденные сливки не менее 33% (300 мл), сахарная пудра (120-150 г) и ванильный экстракт.

Сыр должен иметь комнатную температуру, его взбивают миксером на средней скорости до гладкости и воздушности. Отдельно, в чистой холодной посуде, взбиваются охлажденные сливки с частью сахарной пудры до устойчивых пиков. К сырной массе аккуратно добавляют ваниль и оставшуюся пудру, после чего вводят взбитые сливки.

Смешивание проводят лопаткой движениями снизу вверх или миксером на минимальной скорости, чтобы крем-чиз сохранил воздушность. Правильно приготовленный крем для торта обладает однородной, шелковистой текстурой, хорошо держит форму и не растекается. Он идеален для прослойки и выравнивания тортов, а также для украшения. Ключевым моментом является использование именно сахарной пудры, которая растворяется без крупинок, и холодных сливок, гарантирующих нужную плотность.

Этот универсальный крем-чиз подходит для большинства бисквитных десертов, придавая им нежный сливочно-сырный вкус без излишней сладости.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю малиновое пюре с крем-чиз: получаю розовую мечту для торта
Семья и жизнь
Взбиваю малиновое пюре с крем-чиз: получаю розовую мечту для торта
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Семья и жизнь
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Готовлю тот самый Медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
Семья и жизнь
Готовлю тот самый Медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Общество
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
Общество
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
крем
торт
выпечка
сладкое
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Криминалист предположил, почему возобновились поиски пропавших Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.