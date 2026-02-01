Простой зеленый салат с пекинской капустой — ужин за 5 минут

Готовим простой зеленый салат с консервированным нутом и пекинской капустой. Вся прелесть этого блюда — в сочетании терпкости и свежести. Не бойтесь экспериментировать с разными заправками, чтобы добиться идеального для вас сочетания.

Для готовки вам понадобятся

Пармезан — 50 г

Рукола — 200 г

Пекинская капуста — 100 г

Базилик — 50 г

Салат-латук — 100 г

Нут в банке — 1 шт.

Оливковое масло — 30 мл

Лимонный сок — 10 мл

Крупная соль — на вкус

Способ приготовления

Тщательно промойте зелень и обсушите ее. В салатнице соедините руколу, базилик, латук, пекинскую капусту и консервированный нут. Сбрызните салат маслом, лимонным соком и посолите. Посыпьте готовое блюдо пармезаном. Приятного аппетита!

Также предлагаем подать к столу пасту с креветками в сливочном соусе.