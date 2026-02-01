Зимняя Олимпиада — 2026
Простой зеленый салат с пекинской капустой — ужин за 5 минут

Простой зеленый салат с пекинской капустой
Готовим простой зеленый салат с консервированным нутом и пекинской капустой. Вся прелесть этого блюда — в сочетании терпкости и свежести. Не бойтесь экспериментировать с разными заправками, чтобы добиться идеального для вас сочетания.

Для готовки вам понадобятся

  • Пармезан — 50 г
  • Рукола — 200 г
  • Пекинская капуста — 100 г
  • Базилик — 50 г
  • Салат-латук — 100 г
  • Нут в банке — 1 шт.
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Крупная соль — на вкус

Способ приготовления

  1. Тщательно промойте зелень и обсушите ее.
  2. В салатнице соедините руколу, базилик, латук, пекинскую капусту и консервированный нут.
  3. Сбрызните салат маслом, лимонным соком и посолите.
  4. Посыпьте готовое блюдо пармезаном. Приятного аппетита!

Также предлагаем подать к столу пасту с креветками в сливочном соусе.

Проверено редакцией
