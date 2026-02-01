Простой зеленый салат с пекинской капустой — ужин за 5 минут

Готовим простой зеленый салат с консервированным нутом и пекинской капустой. Вся прелесть этого блюда — в сочетании терпкости и свежести. Не бойтесь экспериментировать с разными заправками, чтобы добиться идеального для вас сочетания.
Для готовки вам понадобятся
- Пармезан — 50 г
- Рукола — 200 г
- Пекинская капуста — 100 г
- Базилик — 50 г
- Салат-латук — 100 г
- Нут в банке — 1 шт.
- Оливковое масло — 30 мл
- Лимонный сок — 10 мл
- Крупная соль — на вкус
Способ приготовления
- Тщательно промойте зелень и обсушите ее.
- В салатнице соедините руколу, базилик, латук, пекинскую капусту и консервированный нут.
- Сбрызните салат маслом, лимонным соком и посолите.
- Посыпьте готовое блюдо пармезаном. Приятного аппетита!
