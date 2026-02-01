Россиянам озвучили календарь выходных на февраль 2026 года Юрист Южалин: россияне будут отдыхать девять дней в феврале

Россияне с пятидневной рабочей неделей в феврале 2026 года получат девять выходных дней, сообщил юрист Александр Южалин в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что отдых включает в себя выходные и праздник 23 Февраля, День защитника Отечества, и в итоге на месяц приходится 19 рабочих дней.

Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что в 2026 году граждан России ожидает несколько длинных выходных. Ближайшие периоды отдыха будут объявлены в связи с Днем защитника Отечества, Международным женским днем и майскими праздниками: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, а также две майские серии — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил о поддержке инициативы, исключающей выходные дни из расчета отпускного периода. Он добавил, что готов проголосовать за соответствующий законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР.