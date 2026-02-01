Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 09:14

Россиянам озвучили календарь выходных на февраль 2026 года

Юрист Южалин: россияне будут отдыхать девять дней в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне с пятидневной рабочей неделей в феврале 2026 года получат девять выходных дней, сообщил юрист Александр Южалин в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что отдых включает в себя выходные и праздник 23 Февраля, День защитника Отечества, и в итоге на месяц приходится 19 рабочих дней.

Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что в 2026 году граждан России ожидает несколько длинных выходных. Ближайшие периоды отдыха будут объявлены в связи с Днем защитника Отечества, Международным женским днем и майскими праздниками: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, а также две майские серии — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил о поддержке инициативы, исключающей выходные дни из расчета отпускного периода. Он добавил, что готов проголосовать за соответствующий законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР.

выходные
отдых
февраль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сноубордист пропал недалеко от места, где исчезла семья Усольцевых
В МИД России жестко высказались об одной инициативе Запада по Украине
В России хотят поддержать многодетные семьи «отцовским капиталом»
Военнопленный рассказал о пытках цепями в учебном центре ВСУ
Стармер признался, что у него есть личная игрушка лабубу
Госдолг Германии вырос до исторического максимума
Легендарная оперная певица решила отказаться от своего ИП в России
Макрон попался на тайных переписках с педофилом-миллиардером
Россиянам озвучили календарь выходных на февраль 2026 года
Александр Волкановски разнес Диего Лопеса в главном бою UFC 325
Досрочное погашение ипотеки: что выгоднее — уменьшить срок или платеж
Газовые хранилища Германии резко опустели из-за затяжных морозов
Шойгу прилетел в Пекин на встречу с главой МИД Китая
«Он плел сговор»: Трамп пригрозил наследникам Эпштейна судебным иском
Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией
«Пока не стало слишком поздно»: всех туристов призвали покинуть Кубу
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.