02 февраля 2026 в 12:14

На месте крушение самолета под Оренбургом ведутся спасательные работы

Под Оренбургом начались спасательные работы на месте падения самолета Diamond

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На месте авиационной катастрофы с учебно-тренировочным самолетом Diamond в Оренбургской области ведутся активные действия аварийно-спасательных команд, сообщила пресс-служба правительства региона. Они обследуют территорию, привлечена вся необходимая техника и специалисты.

В настоящее время ведется работа по установлению числа погибших и их идентификации. Спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются,говорится в публикации.

Губернатор области Евгений Солнцев пообещал, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь и всесторонняя поддержка на уровне областного правительства. Расследование причин катастрофы поручено специальной комиссии.

Ранее стало известно, что борт пропал с радаров около 10:40 мск. Обломки Diamond, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Позже сообщалось, жертвами крушения легкомоторного самолета в Орске стали три человека. На борту находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот.

