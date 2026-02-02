Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:07

Три дальневосточных региона вошли в топ-10 по доступности бензина

Чукотка, Колыма и Камчатка стали лидерами по доступности бензина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чукотка, Колыма и Камчатка вошли в первую десятку субъектов России по доступности бензина, сообщает РИА Новости. Исследование показало, что жители этих регионов могут приобрести более 1,6–2,5 тыс. литров АИ-92 на среднюю месячную зарплату.

На Чукотке на среднюю зарплату можно купить почти 2,5 тыс. литров бензина АИ-92, что вывело регион на второе место по доступности топлива в стране. Колыма расположилась на шестой позиции с показателем свыше 1,9 тыс. литров, Камчатка — на десятом месте с 1,6 тыс. литров.

Остальные дальневосточные субъекты также показали высокие показатели. Более 1,5 тыс. литров можно приобрести на Сахалине (11 место) и в Якутии (12 место), в Хабаровском крае и Амурской области — свыше 1,2 тыс. литров (23 и 24 места соответственно). Приморский край, Забайкалье, Бурятия и Еврейская автономная область оказались ниже по рейтингу — жители этих регионов могут позволить себе чуть более 1,1 тыс. литров на среднюю зарплату.

Высокая доступность топлива на Дальнем Востоке объясняется в первую очередь относительно большими зарплатами. Стоимость бензина здесь остается одной из самых высоких в стране из-за значительных расходов на транспортировку и особенности географии региона.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности топлива среди 32 государств Европы. Жители Люксембурга могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты наибольшее количество бензина среди европейских стран, тогда как наименьший показатель зафиксирован в Молдавии. На среднюю заработную плату россияне могут купить 1285 литров бензина марки АИ-95.

цены на бензин
бензин
регионы
рейтинги
