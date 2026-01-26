Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности топлива среди 32 государств Европы, сообщает РИА Новости. Жители Люксембурга могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты наибольшее количество бензина среди европейских стран, тогда как наименьший показатель зафиксирован в Молдавии.

Согласно данным исследования, на среднюю заработную плату россияне могут купить 1285 литров бензина марки АИ-95. Первое место в рейтинге занял Люксембург с показателем почти 3 тыс. литров топлива, вторую строчку заняла Великобритания, где на средний доход можно приобрести около 2,4 тыс. литров. Замыкает список Молдавия, жители которой могут позволить себе 616 литров бензина.

В абсолютных ценах бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе и составляет 67,5 рубля за литр, уступая только Казахстану, где стоимость топлива находится на уровне 45,9 рубля. За прошедший год цены на бензин в РФ выросли на 11,3%. Эксперты ожидают, что в 2026 году рост стоимости топлива на заправках удастся удержать в пределах инфляции, уровень его доступности для населения сохранится на текущем уровне.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей. Решение рассматривается на фоне действующих ограничений и мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива. До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Также введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.