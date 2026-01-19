Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:50

С февраля производители могут получить разрешение на экспорт бензина

Власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина для производителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти России обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей, сообщает ТАСС. Решение рассматривается на фоне действующих ограничений и мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива.

До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Также введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

По итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака в правительстве сообщили о создании системы мониторинга рынка топлива, которая отражает динамику цен, запасы и производственные мощности в региональном разрезе. В конце декабря 2025 года Новак заявлял, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, а запасы топлива превышают уровень прошлого года.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о значительном росте экспорта российских нефтепродуктов, призвав ориентироваться на факты, а не на ложные нарративы. Его комментарий последовал за данными Bloomberg о том, что в декабре 2025 года экспорт достиг 2,15 млн баррелей в сутки, максимального уровня за четыре месяца.

бензин
экспорт
производители
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, чем чревато для РФ вступление в Совет мира по Украине
Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA 6 оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело об убийствах солдатами ВСУ военнопленных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.