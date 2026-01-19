С февраля производители могут получить разрешение на экспорт бензина Власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина для производителей

Власти России обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей, сообщает ТАСС. Решение рассматривается на фоне действующих ограничений и мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива.

До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Также введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

По итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака в правительстве сообщили о создании системы мониторинга рынка топлива, которая отражает динамику цен, запасы и производственные мощности в региональном разрезе. В конце декабря 2025 года Новак заявлял, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, а запасы топлива превышают уровень прошлого года.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о значительном росте экспорта российских нефтепродуктов, призвав ориентироваться на факты, а не на ложные нарративы. Его комментарий последовал за данными Bloomberg о том, что в декабре 2025 года экспорт достиг 2,15 млн баррелей в сутки, максимального уровня за четыре месяца.