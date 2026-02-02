Верховный суд России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству

Верховный суд Российской Федерации окончательно отказался пересматривать конфискацию аэропорта Домодедово в пользу государства, следует из электронной базы документов высшей инстанции. Жалоба бизнесмена Дмитрия Каменщика в Арбитражный суд Московской области была возвращена без рассмотрения из-за формальной ошибки в документах.

Причиной стало то, что представители бывшего владельца аэропорта предоставили в Верховный суд электронные копии судебных актов без надлежащего заверения. Они не были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, что является обязательным требованием.

Вернуть жалобу Каменщика заявителю, — сказано в базе данных суда.

Аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.

Торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Гендиректор компании Михаил Василенко уточнил, что для покупки активов Домодедово использовались собственные средства Шереметьево. Новый собственник обязался сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.