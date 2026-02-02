Зимняя Олимпиада — 2026
Забываем о сложных тортах! Пеку шоколадный корж, а крем варю из манной каши с лимоном. Нежно, бюджетно и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Это рецепт из эпохи тотального дефицита, когда находчивые кулинары создавали шедевры из самых обычных продуктов. Он доказывает, что вкус и роскошь — не в цене ингредиентов, а в умении их правильно приготовить и скомбинировать.

Для коржа три яйца взбиваю с 130 граммами сахара миксером до светлой пышной массы. Добавляю 130 граммов растопленного и остывшего сливочного масла или маргарина. Просеиваю в эту смесь 160 граммов муки, 2 столовые ложки какао-порошка и 1 чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно замешиваю однородное тесто. Перекладываю его в смазанную маслом и припыленную мукой форму диаметром 20–22 см. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 35–40 минут, проверяя готовность зубочисткой. Готовому коржу даю полностью остыть в форме, затем вынимаю и разрезаю вдоль на два пласта.

Для крема цедру и мякоть одного лимона (без белой пленки и косточек) измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. В кастрюле довожу до кипения 500 мл молока. Тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком, всыпаю 75 граммов манной крупы. Варю на среднем огне помешивая 3–5 минут, пока каша не загустеет. Полностью остужаю ее до комнатной температуры, можно поставить миску в холодную воду. В остывшую манную кашу добавляю 120 граммов сахара, 200 граммов размягченного сливочного масла и измельченный лимон. Взбиваю миксером на высокой скорости 5–7 минут, пока масса не станет светлой, очень пышной и воздушной. Собираю торт: на нижний корж выкладываю весь крем, разравниваю. Накрываю вторым коржом, слегка придавливаю. Для глазури в сотейнике смешиваю по 3 столовые ложки сметаны, сахара и какао. Довожу до кипения на среднем огне, снимаю с огня и добавляю 50 граммов сливочного масла, перемешиваю до однородности. Слегка остужаю глазурь (она должна быть жидкой, но не горячей) и заливаю ею торт сверху, разравнивая. Убираю торт в холодильник на 5–6 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

