Mash: уборка снега довела российского чиновника до сердечного приступа

Telegram-канал Mash сообщил, что исполняющий обязанности мэра Владимира Владимир Гарев госпитализирован с сердечным приступом после пережитого стресса из-за жесткой критики организации уборки снега в городе. По словам журналистов, на его состояние также могло повлиять давление из-за ареста бывшего градоначальника Дмитрия Наумова.

По информации канала, в настоящее время угрозы для жизни и здоровья врио мэра нет, он находится под медицинским контролем. Авторы материала добавили, что вопрос о временном исполнении его обязанностей решается на уровне областной власти.

