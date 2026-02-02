Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:41

Mash: уборка снега довела российского чиновника до сердечного приступа

Mash: врио мэра Владимира Гарев попал в больницу с сердечным приступом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что исполняющий обязанности мэра Владимира Владимир Гарев госпитализирован с сердечным приступом после пережитого стресса из-за жесткой критики организации уборки снега в городе. По словам журналистов, на его состояние также могло повлиять давление из-за ареста бывшего градоначальника Дмитрия Наумова.

По информации канала, в настоящее время угрозы для жизни и здоровья врио мэра нет, он находится под медицинским контролем. Авторы материала добавили, что вопрос о временном исполнении его обязанностей решается на уровне областной власти.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, фигурирующего в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. По информации источника, в отношении чиновника есть подозрения в причастности к преступлениям коррупционной направленности.

Кроме того, Зюзинский суд Москвы постановил изъять активы у экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова по иску российской Генеральной прокуратуры. Бывшего полицейского обвиняют в получении беспрецедентной взятки в 5 млрд рублей, и его собственность будет обращена в государственную казну.

