02 февраля 2026 в 12:29

Двое школьников предстанут перед судом за угон трех машин под Петербургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ленинградской области двое подростков 14 и 15 лет предстанут перед судом за угон трех автомобилей, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. По данным следствия, преступления произошли в сентябре и октябре 2025 года в деревне Вартемяги Всеволожского района.

Юноши стали фигурантами уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Его уже передали в суд.

Подросткам грозит лишение свободы до семи лет или штраф до 200 тыс. рублей. В СК России напомнили, что ответственность по вышеуказанной статье начинается с 14 лет, а угоном считается перемещение чужой машины даже на небольшое расстояние.

Ранее полиция задержала 22-летнего жителя Воронежской области, угнавшего автомобиль для поездки к девушке. Молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, однако машина вскоре заглохла, после чего он сбежал.

подростки
машины
преступления
Ленобласть
