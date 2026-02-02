Двое школьников предстанут перед судом за угон трех машин под Петербургом

В Ленинградской области двое подростков 14 и 15 лет предстанут перед судом за угон трех автомобилей, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. По данным следствия, преступления произошли в сентябре и октябре 2025 года в деревне Вартемяги Всеволожского района.

Юноши стали фигурантами уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Его уже передали в суд.

Подросткам грозит лишение свободы до семи лет или штраф до 200 тыс. рублей. В СК России напомнили, что ответственность по вышеуказанной статье начинается с 14 лет, а угоном считается перемещение чужой машины даже на небольшое расстояние.

