Признавшего вину владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске арестовали

Владельца частной сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где произошел трагичный пожар, арестовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Суд заключил бизнесмена под стражу почти на два месяца. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В отношении обвиняемого Долгачева Алексея Сергеевича избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 31 марта 2026 года, — огласила решение судья.

Ранее владелец сауны в Прокопьевске сам явился к следователям. Мужчина частично признал вину. В результате пожара погибли пятеро подростков.

Накануне, 1 февраля, была также задержана администратор сауны в Прокопьевске. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее женщину отправили под домашний арест.

По версии следствия, погибшие в Прокопьевске подростки отравились угарным газом. При этом у несовершеннолетних не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.