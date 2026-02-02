Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:40

Магнитные бури сегодня, 2 февраля: что будет завтра, рекордные супервспышки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 2 февраля 2026 года. Правда ли на Солнце произошли рекордные супервспышки, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 февраля

В понедельник, 2 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — модель показала, что Кр-индекс зафиксируется в районе одной-двух единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель был незначительно выше прогнозируемых значений короткий промежуток времени, а после «стабилизировался».

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp — 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp — 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

За сутки на Солнце произошли 10 новых вспышек. Семь из них относятся к классу M (средние), три — к классу X (мощные). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 10.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 2 февраля, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

Во вторник, 3 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет в районе одной-двух единиц.

Что известно о супервспышках на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце наблюдается исключительно интенсивный спам вспышками. Около 04:00 мск астрономы заявили о супервспышке уровня X8,11.

«На Солнце сформировался крупный центр активности с исключительно большими запасами энергии, которые были накоплены в глубине звезды и сейчас выносятся на поверхность. <...> Места концентрации формируют на поверхности многочисленные солнечные пятна. Область имеет относительно компактные размеры, „захлебывается“ этой энергией и сжигает ее всеми доступными способами, непрерывно производя крупные вспышки. Сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, в ход пошли супервспышки», — объяснили специалисты.

Никаких признаков уменьшения запасов энергии в активном центре нет. Сильные вспышки будут продолжаться. Возможны новые крупные взрывы, подчеркнули в ИКИ РАН.

«Для данного события (вспышки уровня X8,11. — NEWS.ru) на текущий момент удар по Земле не подтвержден. С вероятностью 90% его не будет. По тем данным, что есть, мощных плазменных облаков, образующих основную ударную силу, сформировано не было, а те, что были, направлены вбок. Окончательное подтверждение будет получено сегодня, но предварительно вспышка — „стерильная“ (без геоэффективного выброса)», — заявили астрономы.

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Зверев
Е. Зверев
