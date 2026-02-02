Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:24

Названо число беженцев, вернувшихся из Германии в Россию по госпрограмме

В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Немецкой программой REAG/GARP для возвращения в Россию воспользовались 1334 человека в 2025 году, пишет Stern со ссылкой на данные Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF). Программа покрывает стоимость перелета и предусматривает разовое пособие: €1000 (91 тыс. рублей) взрослому и €500 (45 тыс. рублей) несовершеннолетнему.

Число лиц, ищущих убежища и добровольно возвращающихся в свои страны при финансовой помощи Германии, в прошлом году значительно возросло, — сказано в материале.

Из более чем 16 тыс. человек, покинувших Германию, 6394 находились в стране с обязательством покинуть ее. Еще 7302 человека имели временное разрешение на проживание, позволяющее оставаться в Германии на период рассмотрения заявки на убежище. У 2787 человек также был временный статус пребывания, но по другим основаниям.

Ранее стало известно, что 11 505 российских паспортов получили жители трех муниципальных округов ДНР. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, оформление документов продолжает улучшать доступ населения к социальным услугам и государственным программам. Помимо паспортов, жители получили полисы и СНИЛС.

