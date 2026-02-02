Названо число беженцев, вернувшихся из Германии в Россию по госпрограмме В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека

Немецкой программой REAG/GARP для возвращения в Россию воспользовались 1334 человека в 2025 году, пишет Stern со ссылкой на данные Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF). Программа покрывает стоимость перелета и предусматривает разовое пособие: €1000 (91 тыс. рублей) взрослому и €500 (45 тыс. рублей) несовершеннолетнему.

Число лиц, ищущих убежища и добровольно возвращающихся в свои страны при финансовой помощи Германии, в прошлом году значительно возросло, — сказано в материале.

Из более чем 16 тыс. человек, покинувших Германию, 6394 находились в стране с обязательством покинуть ее. Еще 7302 человека имели временное разрешение на проживание, позволяющее оставаться в Германии на период рассмотрения заявки на убежище. У 2787 человек также был временный статус пребывания, но по другим основаниям.

