Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки свергнуть Родригес

США не будут пытаться свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он уверен, что ее не будут пытаться заменить на оппозиционерку Марию Корину Мачадо.

Нет, насчет Мачадо даже сам Трамп давал понять, что она клоун и поддержки у нее нет, — рассказал Джонсон.

Он отметил, что в США Мачадо также не воспринимают всерьез. Экс-аналитик подчеркнул, что сейчас Вашингтон не располагает достаточным количеством ресурсов для свержения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Журналисты отметили, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру.