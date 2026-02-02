Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:25

Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

Генсек ШОС Ермекбаев: необходимо реализовывать больше проектов в сфере экономики

Нурлан Ермекбаев Нурлан Ермекбаев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Необходимо реализовывать больше проектов в сфере экономики, заявил РИА Новости генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Он отметил, что такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой.

Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее, — заявил Ермекбаев.

Организация ШОС была основана в 2001 году. В рамках деятельности в ней регулируются вопросы экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.

ШОС
экономика
организации
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.