Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

Необходимо реализовывать больше проектов в сфере экономики, заявил РИА Новости генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Он отметил, что такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой.

Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее, — заявил Ермекбаев.

Организация ШОС была основана в 2001 году. В рамках деятельности в ней регулируются вопросы экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.