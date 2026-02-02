Президенту Франции Эммануэлю Макрону не позволят изменить политический строй в африканских государствах, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, планам политика могут воспрепятствовать страны Шанхайской организации сотрудничества.

Служба внешней разведки России не просто так говорит публично [о планах Макрона]. Она, во-первых, предупреждает [африканские] государства и всю мировую общественность, а значит, таким образом сковывает действия французских спецслужб и их возможности по выполнению задач по устранению лидеров. Лидеры будут принимать какие-то меры. Возможно, кто-то им будет помогать. Я имею в виду не только в Африке, но и в той же Азии. Возможно, такие страны, как Китай или другие члены ШОС, могут поддержать в этом вопросе. Такие публичные заявления делаются, чтобы не допустить ничего подобного, — пояснил Перенджиев.

Он предположил, что Служба внешней разведки не только обнародовала эту информацию, но и передала ее по своим каналам. По словам политолога, таким образом общественность сможет увидеть истинное лицо Макрона, который иногда пытается представить себя сторонником мира.

На самом деле [французская элита] думает только о деньгах, и никакой там демократии. Даже о народе они совсем не заботятся. Им плевать на Францию так же, как на интересы [граждан]. Это все делается не в интересах страны в целом, а в интересах своих кланов, — заключил Перенджиев.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция пытается устроить неоколониальные перевороты в африканских странах и жаждет политического реванша в регионе. По данным ведомства, Макрон дал указание национальным спецслужбам реализовать план по устранению «неудобных лидеров» африканских государств.