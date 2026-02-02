Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 14:16

Политолог ответил, сможет ли Макрон сменить режим в странах Африки

Политолог Перенджиев: Макрон не сможет сменить режим в странах Африки

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не позволят изменить политический строй в африканских государствах, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, планам политика могут воспрепятствовать страны Шанхайской организации сотрудничества.

Служба внешней разведки России не просто так говорит публично [о планах Макрона]. Она, во-первых, предупреждает [африканские] государства и всю мировую общественность, а значит, таким образом сковывает действия французских спецслужб и их возможности по выполнению задач по устранению лидеров. Лидеры будут принимать какие-то меры. Возможно, кто-то им будет помогать. Я имею в виду не только в Африке, но и в той же Азии. Возможно, такие страны, как Китай или другие члены ШОС, могут поддержать в этом вопросе. Такие публичные заявления делаются, чтобы не допустить ничего подобного, — пояснил Перенджиев.

Он предположил, что Служба внешней разведки не только обнародовала эту информацию, но и передала ее по своим каналам. По словам политолога, таким образом общественность сможет увидеть истинное лицо Макрона, который иногда пытается представить себя сторонником мира.

На самом деле [французская элита] думает только о деньгах, и никакой там демократии. Даже о народе они совсем не заботятся. Им плевать на Францию так же, как на интересы [граждан]. Это все делается не в интересах страны в целом, а в интересах своих кланов, — заключил Перенджиев.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция пытается устроить неоколониальные перевороты в африканских странах и жаждет политического реванша в регионе. По данным ведомства, Макрон дал указание национальным спецслужбам реализовать план по устранению «неудобных лидеров» африканских государств.

Франция
Эммануэль Макрон
ШОС
Африка
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения
Преподаватель объяснила последствия сокращения часов изучения языка
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.