Никаких заморских чизкейков: есть крутой русский сметанник — тот самый, из детства

Пока все гоняются за сложными десертами, у нас есть проверенная классика, которая никогда не подводит. Сметанник — простой, домашний и такой уютный, что одного кусочка всегда мало. В итоге получается нежный пирог с мягкой песочной основой и кремовой сметанной заливкой. Он буквально тает во рту, не приторный, с лёгкой кислинкой — идеальный вариант к чаю или кофе.

Ингредиенты: для основы — мука 200 г, сливочное масло 100 г, сахар 2–3 ст. л., яйцо 1 шт., разрыхлитель 1 ч. л.; для заливки — сметана 400 г, сахар 120–150 г, яйца 2 шт., мука 2 ст. л., ванилин по желанию.

Для основы смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем сахар, яйцо и холодное сливочное масло, перетираем до мягкого теста. Распределяем его по форме, формируя дно и небольшие бортики. Для заливки соединяем сметану, сахар, яйца, муку и ванилин, перемешиваем до гладкости и выливаем на тесто. Выпекаем при 180 °C около 35–40 минут, пока начинка не схватится и слегка не зарумянится. Даём пирогу остыть — после охлаждения сметанник становится особенно нежным и вкусным.

