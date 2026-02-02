Зимняя Олимпиада — 2026
Росгвардия помогла уничтожить подмосковную нарколабораторию

В Подмосковье задержали двоих приезжих за организацию нарколаборатории

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники спецназа Росгвардии «Пересвет» помогли полиции задержать двух подозреваемых в создании нарколаборатории в Подмосковье. В арендованном доме в садовом товариществе нашли наркотики и оборудование для их изготовления.

Злоумышленниками оказались ранее судимые 41-летний уроженец Архангельской области и 45-летний житель Саратовской области. При обыске в помещении нашли 236 граммов кристаллического вещества с метадоном, различные прекурсоры, химические жидкости и лабораторное оборудование.

По данным следствия, задержанные действовали по инструкции неизвестных кураторов, которые снабжали их компонентами и методикой изготовления. Целью было налаживание производства и последующего сбыта наркотиков в Московском регионе. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве полиция обнаружила около килограмма кокаина в гостиничном номере, где отдыхал 43-летний мужчина. Наркотики изъяли, по факту возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали после того, как сотрудник службы безопасности отеля обратил внимание на его подозрительное поведение.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

спецназ
Росгвардия
наркотики
задержания
