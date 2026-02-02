Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:53

Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации

В Кемеровской области подростка оштрафовали за поиск запрещенной информации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подросток из Мысков в Кемеровской области попался на поиске в интернете запрещенной информации, сообщили в управления МВД России по региону. Он также сохранил найденные материалы в смартфон. Данный факт зафиксировали сотрудники ведомства. В отношении 16-летнего юноши составили протокол, его оштрафовали на 3 тыс. рублей.

16-летний житель Мысков, учащийся местного техникума, с марта по декабрь 2025 года искал информацию об организации, признанной террористической в РФ. После изучения запрещенных материалов подросток сохранил символику и атрибутику организации в одном из мессенджеров, а также на своем смартфоне, — говорится в заявлении.

Штраф будет взыскан с законного представителя несовершеннолетнего. При этом в ведомстве не уточнили, как именно был зафиксирован факт поиска запрещенной информации 16-летним подростком.

Ранее Роскомнадзор потребовал у руководства ресурса «Шикимори» (Shikimori) удаления всех ЛГБТ-материалов (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), направленных на детскую аудиторию. Регулятор также заблокировал доступ к нему.

Кемеровская область
Кузбасс
подростки
запрещенный контент
штрафы
МВД
полиция
