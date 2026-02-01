Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 11:33

Нарезаю яблоки, посыпаю корицей — заливаю сметанной заливкой. Через 40 минут в духовке — пирог, который тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Нарезаю яблоки, посыпаю корицей — заливаю сметанной заливкой. Через 40 минут в духовке — пирог, который тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или быстрого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие ломтики яблок с ароматом корицы, запеченные в бархатистом, слегка карамелизованном сметанном креме на воздушной основе.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 яблок, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, сливочное масло для формы. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. Выложите их в смазанную маслом форму. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, затем просейте муку с разрыхлителем и корицей. Замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Залейте яблоки тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
