02 февраля 2026 в 10:54

На Камчатке рассказали о последствиях страшного ДТП

Минздрав Камчатки сообщил о трех пострадавших в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три человека пострадали в результате дорожного происшествия на Паратунской трассе рядом с Вилючинском на Камчатке, сообщило региональное Министерство здравоохранения. Погибших в результате столкновения автомобилей нет, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Три человека пострадали в серьезном ДТП на Паратунской трассе в районе Вилючинска, все они госпитализированы в медучреждение. Погибших среди водителей и пассажиров столкнувшихся автомобилей нет, — говорится в сообщении.

Ранее в турецкой Анталье автобус попал в аварию, в которой погибли восемь человек и еще 26 получили ранения. Инцидент случился приблизительно в 10:20 утра в зоне Дошемеалты, когда транспорт не смог войти в поворот и опрокинулся в придорожный кювет.

Кроме того, на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошло смертельное столкновение. Водитель автомобиля Renault Logan, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной Lexus под управлением 43-летнего мужчины.

