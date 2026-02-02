На Камчатке рассказали о последствиях страшного ДТП Минздрав Камчатки сообщил о трех пострадавших в ДТП

Три человека пострадали в результате дорожного происшествия на Паратунской трассе рядом с Вилючинском на Камчатке, сообщило региональное Министерство здравоохранения. Погибших в результате столкновения автомобилей нет, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

