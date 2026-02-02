Юрист рассказал, зачем нужно избавляться от старых банковских счетов Юрист Хаминский: неиспользуемые счета могут привести к долгам

Давно неиспользуемые банковские счета лучше всего закрыть, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм». Такие счета могут привести к неоправданным расходам или техническому долгу.

Даже если на счете ноль рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться, — объяснил юрист.

Хаминский отметил, что технический овердрафт может привести к накоплению задолженности. Эксперт также посоветовал избавиться от счетов в банках, которые сократили свое присутствие в регионе клиента, что усложнит решение вопросов, требующих личного визита. Закрыть стоит и старые зарплатные или социальные счета, не используемые более полугода.

