Осенняя посадка яблонь: лучшие сорта и сроки для богатого урожая

Яблоня по праву считается королевой сада. Это одно из самых любимых и распространенных фруктовых деревьев в России. Осень — идеальное время для посадки, но успех зависит от правильно выбранного сорта, места и сроков.

Лучшие сорта для осенней посадки

Для успешной зимовки особенно важна зимостойкость. Опытные садоводы рекомендуют проверенные сорта:

Антоновка — классический русский сорт с кисло-сладкими ароматными плодами. Выдерживает морозы до –30 °C.

— классический русский сорт с кисло-сладкими ароматными плодами. Выдерживает морозы до –30 °C. Жигулевское — устойчиво к холодам и болезням. Яблоки крупные, с румянцем и насыщенным вкусом.

— устойчиво к холодам и болезням. Яблоки крупные, с румянцем и насыщенным вкусом. Мельба — канадский сорт с сочными сладкими плодами и стабильным плодоношением.

В Подмосковье хорошо приживаются «Орлинка» и «Чародейка», а для сурового климата Урала и Сибири лучше выбирать «Уральское наливное» или «Баяну».

Сроки и условия посадки

Осенняя посадка предпочтительнее весенней: дерево успевает укорениться и весной сразу идет в рост. Главное — уложиться за 25–30 дней до устойчивых морозов.

Например, если в вашем регионе холод устанавливается в середине октября, яблоню лучше посадить не позднее середины сентября.

Ориентируйтесь на температуру почвы: посадка возможна при +8 °C на глубине 20–30 см. Даже если воздух уже прохладный, земля еще сохраняет тепло.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подготовка места и посадочной ямы

Выберите солнечный участок, защищенный от ветра.

Отступите не менее 4–5 м от других деревьев и построек.

Выкопайте яму глубиной 60–70 см и шириной до 1 м.

На дно уложите дренаж, затем засыпьте смесь земли, перегноя (2 ведра), золы (300 г) и суперфосфата (150 г).

Установите саженец, аккуратно расправьте корни, присыпьте землей так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 3–5 см. Полейте 2–3 ведрами воды и замульчируйте компостом или торфом.

Благоприятные дни по Лунному календарю (сентябрь 2025)

7–11 сентября — укоренение (растущая Луна в Козероге и Водолее);

14–18 сентября — активный рост корней (Луна в Рыбах и Овне);

22–24 сентября — устойчивость к болезням (Луна в Тельце);

27 сентября — усиленное развитие (Луна в Раке).

Правильно выбранные сроки и сорта помогут заложить основу для богатого урожая на долгие годы.

