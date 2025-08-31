День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:27

Посадка озимого чеснока осенью: секреты богатого урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенняя посадка чеснока — это не просто привычная дачная работа, а грамотная стратегия для получения щедрого урожая. Именно подзимний посев обеспечивает самые ранние и крупные головки, которые сохраняются до нового сезона.

Когда сажать
Главное условие — выбрать правильное время. Озимый чеснок сажают за 3–5 недель до устойчивых морозов. В северных регионах это вторая половина сентября, в центральных — конец сентября и октябрь, в южных — до начала ноября.

Важно, чтобы растение успело нарастить мощные корни на глубину 10–15 см, но при этом не выпустило зеленые ростки. Если температура днём держится в пределах +10–12 °C, пора приступать к посадке.

Подготовка грядки
Чеснок любит рыхлую, дренированную почву с нейтральной кислотностью. Лучшие предшественники — огурцы, кабачки, тыква, бобовые. После картофеля, моркови или лука сажать нельзя — у культур общие болезни.

За 2–3 недели до посадки перекопайте землю, уберите сорняки и внесите удобрения: перепревший навоз или компост (5–10 кг на 1 м²), суперфосфат (30–40 г) и калийную соль (20–25 г). Азотные удобрения осенью использовать нельзя — они стимулируют рост зелени.

Глубина посадки
На лёгких почвах зубчики заглубляют на 10–12 см, на тяжёлых — на 7–9 см. Перед тем как опустить чеснок в землю, присыпьте лунку древесной золой — это защита от гнилей и дополнительное питание.

Следуя этим простым правилам, вы получите крепкий озимый чеснок, который порадует урожаем и вкусом.

