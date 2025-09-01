Хит на ужин! Картофельная запеканка «Сырный король» — вкусно и необычно!

Эта запеканка — настоящая симфония вкуса, где нежный картофель, сочная курица и свежий кабачок создают гармоничный союз под хрустящей сырной корочкой. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое объединяет любимые ароматы и дарит ощущение домашнего уюта.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г куриного филе, 1 молодой кабачок, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, 150 мл сливок, 2 яйца, соль, перец и прованские травы по вкусу. Картофель отварите в мундире до полуготовности, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте с измельченным луком до золотистого цвета. Кабачок нарежьте тонкими полукольцами.

В смазанную форму выложите слоями: картофель, курицу с луком, кабачок. Посолите, поперчите, посыпьте прованскими травами и пропущенным через пресс чесноком. Повторите слои. Смешайте сливки с яйцами и половиной тертого сыра, залейте запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте настояться 10 минут перед подачей. Эта запеканка хороша тем, что ее можно собрать заранее и отправить в духовку прямо перед ужином!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.