Натираю сыр прямо в кефир — через 15 минут блинчики готовы: вместо жирных пирожков, сочнее и нежнее

Беру кефир, сыр, яйца и лук — замешиваю жидкое тесто, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные сырные блинчики, которые получаются нежными, сочными и намного вкуснее жирных пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые блинчики с хрустящей корочкой, а внутри — расплавленный сыр и ароматный зеленый лук, которые делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 1 пучок зеленого лука, 150 г муки, 1 чайная ложка соды, 1/2 чайной ложки соли, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, перемешайте. Сыр натрите на крупной терке, лук мелко порубите. Всыпьте муку, добавьте сыр и лук, замесите тесто. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя блинчики. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти блинчики исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Добавила к творогу ложку какао — через 30 минут достаю из духовки «Зебру». Нежная, воздушная запеканка с ванильным ароматом
Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут
Блины с начинкой без сковородки: вылил тесто на противень — и в духовку на 20 минут
Блины, которые не подведут: эластичное тесто по волшебному правилу «три стакана». Готовятся просто, запоминаются навсегда
Вместо чипсов делаю сырные крекеры — вкуснее магазинных и готовятся за 20 минут
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

