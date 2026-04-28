Натираю сыр прямо в кефир — через 15 минут блинчики готовы: вместо жирных пирожков, сочнее и нежнее

Натираю сыр прямо в кефир — через 15 минут блинчики готовы: вместо жирных пирожков, сочнее и нежнее

Беру кефир, сыр, яйца и лук — замешиваю жидкое тесто, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные сырные блинчики, которые получаются нежными, сочными и намного вкуснее жирных пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые блинчики с хрустящей корочкой, а внутри — расплавленный сыр и ароматный зеленый лук, которые делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 1 пучок зеленого лука, 150 г муки, 1 чайная ложка соды, 1/2 чайной ложки соли, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, перемешайте. Сыр натрите на крупной терке, лук мелко порубите. Всыпьте муку, добавьте сыр и лук, замесите тесто. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя блинчики. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти блинчики исчезают быстрее, чем вы их жарите.

