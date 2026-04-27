Беру пекинку и 3 ложки муки — жарю оладьи за 15 минут, хрустящие, нежные, с золотистой корочкой, вместо скучных сырников

Беру пекинскую капусту, яйца и муку — нарезаю капусту, смешиваю с яйцами, мукой и специями, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе гора румяных, пышных оладий, которые получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и намного вкуснее обычных.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса. Получается обалденная вкуснятина: золотистые оладьи с хрустящей корочкой, а внутри — сочная нежная капустная мякоть с ароматом специй, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г пекинской капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, слегка посолите и помните руками. Добавьте яйца, муку, перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти оладьи исчезают быстрее, чем вы их жарите.

