Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 17:00

Беру пекинку и 3 ложки муки — жарю оладьи за 15 минут, хрустящие, нежные, с золотистой корочкой, вместо скучных сырников

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру пекинскую капусту, яйца и муку — нарезаю капусту, смешиваю с яйцами, мукой и специями, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе гора румяных, пышных оладий, которые получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и намного вкуснее обычных.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса. Получается обалденная вкуснятина: золотистые оладьи с хрустящей корочкой, а внутри — сочная нежная капустная мякоть с ароматом специй, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г пекинской капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, слегка посолите и помните руками. Добавьте яйца, муку, перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти оладьи исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками
Семья и жизнь
Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий
Семья и жизнь
Мешаю картошку с творогом и яйцом — и жарю. Через 15 минут на столе горка вкусных пирожков
Общество
Натираю сыр прямо в кефир — через 5 минут на столе оладьи с ветчиной и зеленью, вкуснее пирожков
Общество
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Общество
рецепты
оладьи
капуста
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию
В Воронеже мужчина жестоко избил девушку после отказа в знакомстве
Снегопад нарушил электроснабжение в 19 муниципалитетах Подмосковья
В Польше сделали сенсационное признание по «сотрудничеству» с Украиной
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.