Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 18:25

В России предложили вернуть смертную казнь после попытки теракта в Коми

Подписывайтесь на нас в MAX

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал вернуть смертную казнь за теракты в России. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что задержание злоумышленников в Республике Коми показывает качественную и слаженную работу российских силовиков по предотвращению террористических актов на территории страны.

Очередное задержание в Коми показывает, что спецслужбы РФ стали действовать на опережение, предотвращая теракты и заранее арестовывая шпионские сети врага. Совершенно необязательно, что это были граждане Украины, хотя и таких у нас большое количество. Как известно, украинцы работают с нашим населением: телефонные мошенники не только обкрадывают стариков и детей, но и заставляют их идти на преступления. Нужно, чтобы все, кто повелся, помнил об ответственности. За такие действия грозит серьезный срок. На мой взгляд, нужно вернуть смертную казнь для организаторов терактов, чтобы никто на Западе не думал по поводу обмена таких заключенных, — сказал Журавлев.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что силовики предотвратили в Коми атаку дронами на нефтяное предприятие. Двое злоумышленников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы.

Власть
Россия
инициативы
теракты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.