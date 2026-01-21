Королевскую семью в Швеции постигло большое горе

Сестра короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса Дезире, скончалась в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба королевского двора. Она умерла в своем доме в Коберге в среду, 21 января, в окружении близких. Король выразил соболезнования ее детям и их семьям, приказав приспустить флаги в двух королевских резиденциях.

Сестра его величества короля, принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд, мирно скончалась в своем доме в Коберге в Вестергетланде в среду, 21 января 2026 года, в окружении семьи. Принцессе было 87 лет, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Сирии Рифат Асад, дядя экс-президента Башара Асада, умер в 88 лет. Детали его кончины не разглашались. Он был младшим братом главы государства Хафеза Асада и с 1984 года, после неудачной попытки захвата власти, проживал за пределами страны, сохраняя номинальную должность.

Кроме того, стало известно, что актриса Анастасия Городенцева, известная по сериалу «Люба, дети и завод…», умерла от рака в 42 года. Ее кончина наступила еще 13 июля 2025 года, но сведения об этом обнародовали лишь сейчас.