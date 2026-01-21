Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:48

Королевскую семью в Швеции постигло большое горе

Сестра шведского короля Дезире умерла в возрасте 87 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сестра короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса Дезире, скончалась в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба королевского двора. Она умерла в своем доме в Коберге в среду, 21 января, в окружении близких. Король выразил соболезнования ее детям и их семьям, приказав приспустить флаги в двух королевских резиденциях.

Сестра его величества короля, принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд, мирно скончалась в своем доме в Коберге в Вестергетланде в среду, 21 января 2026 года, в окружении семьи. Принцессе было 87 лет, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Сирии Рифат Асад, дядя экс-президента Башара Асада, умер в 88 лет. Детали его кончины не разглашались. Он был младшим братом главы государства Хафеза Асада и с 1984 года, после неудачной попытки захвата власти, проживал за пределами страны, сохраняя номинальную должность.

Кроме того, стало известно, что актриса Анастасия Городенцева, известная по сериалу «Люба, дети и завод…», умерла от рака в 42 года. Ее кончина наступила еще 13 июля 2025 года, но сведения об этом обнародовали лишь сейчас.

Швеция
короли
сестры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.