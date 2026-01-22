За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией

За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией МО: за три часа ПВО сбила 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

За три часа вечером 21 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все уничтоженные дроны принадлежали к самолетному типу. Атакам противника подверглись четыре региона, расположенные на юге страны.

В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь — над территорией Краснодарского края, шасть — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.