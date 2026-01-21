Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 22:26

«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки

Российская теннисистка Шнайдер не стала отвечать на критику украинки Олейниковой

Диана Шнайдер Диана Шнайдер Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press
Российская теннисистка Диана Шнайдер предпочла не отвечать на критические замечания украинской коллеги Александры Олейниковой, высказанные из-за ее участия в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Олейникова, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, осудила российских спортсменок за выступление на этом турнире и раскритиковала Шнайдер за ее желание получить государственную награду от президента РФ.

На пресс-конференции на Australian Open Шнайдер объяснила, что главной мотивацией для участия в соревнованиях в Петербурге была возможность встретиться с семьей после долгого турне и поблагодарить российских болельщиков за поддержку в течение сезона. На прямой вопрос о высказываниях Олейниковой российская теннисистка заявила, что не знает ее и не в курсе сказанного.

Честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я не знаю ее и не думаю, что она знает меня. Я и Мирра Андреева провели отличный сезон, мы завоевали серебряную медаль Олимпийских игр — это было потрясающее достижение. Так что мне нечего прокомментировать, — указала спортсменка.

Она проигнорировала политическую провокацию, сосредоточившись на спортивных достижениях. В третьем круге Australian Open ей предстоит матч с другой украинской теннисисткой — Элиной Свитолиной.

Ранее выяснилось, что российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении. За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.

