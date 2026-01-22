Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года

22 января — дата, в которой удивительным образом переплетаются военная история, культура, наука, духовные традиции и даже необычные поводы для улыбки. Этот день наполнен событиями разного масштаба, от официальных профессиональных праздников до памятных дат, оставивших след в мировой истории. Разберемся подробно, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и мире.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Этот день объединяет сразу несколько значимых дат, которые отмечают как на государственном уровне, так и в международном календаре.

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. В 2026 году этот праздник справляют в 30-й раз. Он приурочен к важной исторической дате — формированию 22 января 1942 года первого истребительного корпуса авиации ПВО, созданного приказом № 056 Народного комиссариата обороны СССР.

Сегодня праздник считают своим летчики, инженеры, технический и вспомогательный состав авиации ПВО, курсанты и преподаватели военных вузов, а также ветераны службы. В мирное время подразделения авиации ПВО сопровождают воздушные суда, нарушившие государственную границу, а в боевых условиях выполняют задачи по перехвату и уничтожению целей в зоне ответственности.

Интересный факт: за годы Второй мировой войны советская истребительная авиация совершила более 170 тысяч боевых вылетов и уничтожила около 4000 самолетов противника. Сегодня на вооружении состоят современные модификации МиГ-31 и Су-27, способные вести бой исключительно с воздушными целями.

День рождения воздушной кукурузы

22 января также связывают с историей попкорна — простого, но невероятно популярного лакомства. День рождения воздушной кукурузы напоминает о том, как обычные зерна стали символом киносеансов, ярмарок и уютных домашних вечеров.

День птиц в Великобритании

В Великобритании 22 января проходит день, посвященный наблюдению за птицами и заботе о пернатых. Он привлекает внимание к сохранению природы и бережному отношению к окружающей среде.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, необычные праздники в мире делают 22 января по-настоящему многогранным.

Праздник жизни

Образная дата, символизирующая радость существования и ценность каждого прожитого дня. Она напоминает о том, что даже в будничных моментах есть повод для благодарности.

Температурный праздник

Необычный повод обратить внимание на погоду, климат и изменения температуры, которые влияют на наше самочувствие и образ жизни.

День несочетаемых цветов в одежде

Шуточный праздник, который поощряет смелые эксперименты с внешним видом и позволяет нарушить привычные правила моды.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 22 января имеет и духовное значение, поэтому церковные праздники, которые отмечаются сегодня, занимают важное место в календаре.

Так, сегодня отмечается Филиппов день — народная дата, связанная с памятью святого Филиппа и традиционными бытовыми обычаями. Также чтится память мученика Полиевкта и преподобного Евстратия Чудотворца. Эти имена напоминают о стойкости веры, духовной силе и примерах самоотверженности, которые передаются из поколения в поколение. Для многих это значимые религиозные праздники, связанные с молитвой и размышлениями.

Памятные даты и исторические события: что произошло 22 января

Этот день богат на исторические события, повлиявшие на судьбы стран и людей.

В 1724 году Петр I издал указ, обязывающий государственных служащих Российской империи знать законы и уставы, запрещая оправдываться их незнанием под угрозой штрафов.

В 1905 году произошло Кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге, ставшее переломным моментом в истории Российской империи.

В 1942 году в СССР официально создана авиация ПВО как род войск.

В 1969 году младший лейтенант Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Леонида Брежнева.

В 1978 году к космическому кораблю впервые был пристыкован грузовой корабль «Прогресс-1».

В 1990 году суд вынес приговор Роберту Моррису за создание первого компьютерного червя.

В 2002 году было прекращено вещание телеканала ТВ-6.

Кто родился и кто умер 22 января

Дата связана с именами людей, оставивших заметный след в истории.

Родились

Сергей Эйзенштейн (1898) — выдающийся советский режиссер и теоретик кино, создатель революционной теории монтажа. Его фильм «Броненосец „Потемкин“» навсегда вошел в историю мирового кинематографа, а сцена на одесской лестнице стала учебником для режиссеров по всему миру.

Лев Ландау (1908) — гениальный физик-теоретик, нобелевский лауреат, автор фундаментального курса теоретической физики и создатель научной школы, повлиявшей на развитие мировой науки.

Валентина Талызина (1935) — народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, запомнившаяся зрителям ролями в фильмах «Ирония судьбы...», «Афоня» и «Зигзаг удачи».

Умерли

Королева Виктория (1901) — королева Великобритании, правившая 63 года. Ее эпоха стала символом расцвета Британской империи и вошла в историю как Викторианская.

Фредрик Байер (1922) — датский писатель и пацифист, лауреат Нобелевской премии мира за вклад в международное движение за мир.

Линдон Джонсон (1973) — 36-й президент США, автор масштабных социальных реформ программы «Великое общество» и один из ключевых политиков эпохи холодной войны.

Праздники сегодня, 22 января, сочетаются с глубокими историческими смыслами, профессиональной гордостью, духовными традициями и человеческими судьбами. Дата наглядно показывает, насколько многогранным может быть один календарный день.